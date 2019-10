Incidenti sul lavoro, Enpap attiva tavolo tecnico

editato in: da

(Teleborsa) – Quello della sicurezza sul lavoro è da sempre un tema attuale. Nel 2018, dalle rilevazioni dell’Anmil, l’Associazione Nazionale fra Lavoratori Mutilati ed Invalidi del Lavoro, in Italia ci sono stati oltre 600mila infortuni e 1.133 morti. Dai dati ufficiali, si è calcolato che solo negli ultimi otto mesi in media si sono verificate tre morti al giorno sul lavoro.

E proprio alla luce di questi eventi drammatici che non accennano a diminuire, ENPAP, l’Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Psicologi, ha avviato un tavolo tecnico, che coinvolge alcuni tra gli psicologi italiani esperti in tema di sicurezza sul lavoro, finalizzato a canalizzare i contributi della psicologia per migliorare gli aspetti della sicurezza sul lavoro.

“Abbiamo creato una task force di esperti psicologi di diverse aree del settore lavoro, per dare il contributo della nostra categoria affinché questi fenomeni si riducano rendendo l’Italia un luogo più sicuro, anche per i nostri investimenti”, ha detto il Presidente Felice Damiano Torricelli.

Intanto, domenica 13 ottobre si celebrerà la 69esima Giornata Nazionale per le Vittime degli Incidenti sul Lavoro, in occasione della quale è arrivata, tra le altre, la dichiarazione di Paolo Capone, Segretario Generale dell’UGL che parlando di “strage continua e silenziosa”, ribadisce la volontà di mettersi a disposizione del Governo per elaborare un piano strategico volto a implementare una maggiore sicurezza nei luoghi di lavoro.



(Foto: © Jozef Polc/123RF)