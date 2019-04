Incidente del volo ET 302: il commento di Ethiopian Airlines sul rapporto preliminare

editato in: da

(Teleborsa) – La pubblicazione del rapporto preliminare sull’incidente del volo ET 302 del 10 marzo 2019, che ha confermato le anticipazioni sui problemi legati al software di volo del B737 Max 8, la compagnia Ethiopian Airlines ha espresso apprezzamento per il lavoro svolto dal team investigativo. Il rapporto preliminare mostra chiaramente che i piloti delle Compagnia Ethiopian Airlines che erano ai comandi del volo ET 302 del 10 marzo hanno seguito le procedure di emergenza raccomandate e approvate dalla Boeing e dalla FAA per gestire la situazione di emergenza più difficile creata sull’aereo. Nonostante il loro duro lavoro e il pieno rispetto delle procedure di emergenza, è stato molto spiacevole non poter recuperare l’aereo dalla persistente resistenza. Mentre l’indagine prosegue con analisi più dettagliate, la compagnia continuerà a collaborare con il team investigativo.