Incidente Ancona, ENI: individuato disperso in cabina gru sul fondale

(Teleborsa) – Il lavoratore della piattaforma a gas Barbara F che risultava precedentemente disperso “è stato individuato all’interno della cabina della gru situata sul fondale delle acque circostanti la piattaforma”. Lo rende noto ENI in relazione all’incidente che si è verificato questa mattina esprimendo il “proprio profondo cordoglio alla famiglia del collega”.

Per quanto riguarda i due operatori rimasti feriti, immediatamente trasportati presso l’ospedale di Ancona, ENI conferma che “il primo è già stato considerato fuori pericolo e il secondo sta tuttora ricevendo le opportune cure mediche”.

Il Gruppo del cane a sei zampe ha “immediatamente avviato le verifiche per fare luce sulla dinamica dell’accaduto e sta prestando la massima collaborazione alla Guardia Costiera, alla Capitaneria di Porto e ai Vigili del Fuoco supportandoli nel lavoro per la messa in sicurezza dell’area”.