Incerte le Borse del Vecchio Continente

(Teleborsa) – Partenza poco mossa per le principali borse europee che avviano l’ottava all’insegna della cautela. L’attenzione degli investitori è rivolta oggi ai dati in arrivo nel pomeriggio dagli USA, in particolare sulle vendite al dettaglio, mentre in settimana il focus sarà sul summit tra il Presidente russo Putin e quello americano Trump, ad Helsinki, che inizia oggi.

Deboli stamane i mercati asiatici, dopo alcuni dati macro cinesi in chiaro scuro. Mentre sono in atto le tensioni commerciali con gli Stati Uniti, il PIL della Cina, nel secondo trimestre 2018, ha mostrato una crescita su base annua del 6,7% in frenata rispetto al +6,8% della passata rilevazione, in linea con le attese del mercato.

Sul mercato Forex, l’Euro / Dollaro USA, scambia sui valori della vigilia a 1,17. Nessuna variazione significativa per l’oro, che scambia sui valori della vigilia a 1.243,3 dollari l’oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) in calo (-0,9%) si attesta su 70,37 dollari per barile.

Consolida i livelli della vigilia lo spread, attestandosi a 229 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 2,58%.

Tra i mercati del Vecchio Continente incolore il Francoforte, che non registra variazioni significative. Senza slancio anche Londra, +0,05% così come Parigi -0,02%. Sosta sulla parità la Borsa di Milano, con il FTSE MIB che si attesta a 21.926 punti.

Risultato positivo a Piazza Affari per i settori alimentare (+1,81%), telecomunicazioni (+1,18%) e vendite al dettaglio (+0,72%).

Tra le migliori Blue Chip di Piazza Affari, acquisti a piene mani su Italgas, che vanta un incremento del 3,09%.

Buona performance per Campari, che cresce dell’2,00%.

Sostenuta Telecom Italia, con un discreto guadagno dell’1,68%.

Buoni spunti su A2A, che mostra un ampio vantaggio dell’1,11%.

Tra i protagonisti del FTSE MidCap, Juventus (+2,98%), Banca MPS (+1,78%), Brunello Cucinelli (+1,74%) e Tod’s (+1,50%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su Credem, che prosegue le contrattazioni a -1,25%.