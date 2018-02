Inarrestabile Amazon. E Bezos è sempre più ricco

(Teleborsa) – E’ ancora “magic moment” per Amazon. Ieri sera il colosso statunitense delle vendite online, da poco incoronato brand con maggior valore al mondo, ha presentato conti da record raccogliendo il pieno consenso di Wall Street, che in after hours ha spedito in alto sia i titoli del Gruppoche la ricchezza del fondatore Jeff Bezos.

Nel quarto trimestre l’utile netto è salito al livello record di 1,86 miliardi di dollari, o 3,75 dollari ad azione, rispetto ai 749 milioni, o 1,54 dollari ad azione, dello stesso periodo dell’anno precedente. Il dato, che include un beneficio una tantum di 789 milioni di dollari legato alla riforma fiscale USA, è leggermente superiore agli 1,85 dollari del consensus.

I ricavi sono volati a 60,45 miliardi di dollari rispetto ai 43,74 miliardi precedenti, battendo le stime di 59,75 miliardi.

Per il primo trimestre la società stima ricavi di 47,75-50,75 miliardi (48,60 miliardi il consensus).

Il titolo Amazon, in forte calo durante la sessione regolare, è decollato nel dopo Borsa USA mettendo a segno un rialzo di oltre il 6%.

Ciò ha fatto lievitare la fortuna di Bezos di 6,5 miliardi di dollari, cosa che ha spinto la ricchezza totale dell’imprenditore a quota 123 miliardi, secondo il Bloomberg Billionaire Index.