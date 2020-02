In sede UE la continuità territoriale con la Sardegna

editato in: da

(Teleborsa) – Si gioca a Bruxelles la partita sulla continuità territoriale aerea da e per la Sardegna. Lo fa intuire la presenza del governatore dell’isola, Christian Solinas, alla tre giorni del Comitato delle Regioni.

L’obiettivo dichiarato è la proroga regime di agevolazione sui collegamenti aerei, attualmente in vigore e in scadenza il 16 aprile. Il nuovo progetto di continuità territoriale, come ha specificato il ministero dei trasporti, è all’attenzione della Commissione Europea e della presidenza del consiglio.

Intanto domani la ministra dei Trasporti Paola De Micheli riceverà una delegazione dei consiglieri regionali sardi di opposizione. Il che fa intuire quanto ancora sia lontana la soluzione.

(Foto: Lukasz Kobus – © Unione Europea)