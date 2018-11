In rosso Wall Street

editato in: da

(Teleborsa) – Giornata “no” per la Borsa USA, in flessione dell’1,15% sul Dow Jones, arrestando la serie di tre rialzi consecutivi avviata martedì scorso. Si muove in retromarcia l’S&P-500, che scivola a 2.705,24 punti.

C’è attesa per l’accordo USA-Cina sulle relazioni commerciali. Il tentativo di disgelo fra Washington e Pechino offre buone speranze.

Dal fronte macro il Job Report conferma un tasso di disoccupazione ai minimi dal 1969 ed una crescita degli occupati superiore alle attese (+250 mila). Meno bene la Bilancia commerciale, che evidenzia un deficit in aumento a 53,5 miliardi.

In rosso sul listino americano S&P 500 tutti i settori. Tra i più negativi della lista del paniere S&P 500, troviamo i comparti informatica (-2,73%), materiali (-1,39%) e sanitario (-1,24%).

Unica tra le Blue Chip del Dow Jones a riportare un sensibile aumento è Chevron (+1,83%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su Apple, che prosegue le contrattazioni con un -7,51% dopo aver annunciato vendite di iPhone deludenti. In evidenza Intel, che mostra un fortissimo incremento del 2,86%. Pesante Pfizer, che segna una discesa di ben -2,52 punti percentuali. Seduta drammatica per Dowdupont, che crolla del 2,51%.

Sul podio dei titoli del Nasdaq, Starbucks (+9,21%), Symantec (+5,29%), Illumina (+3,77%) e Mercadolibre (+2,45%). I più forti ribassi, invece, si verificano su The Kraft Heinz, che continua la seduta con un -10,02%. Ben comprata Apple, che segna un forte rialzo dell’1,54%. Svetta Jd.Com che segna un importante progresso dell’8,23%. Sensibili perdite per Skyworks Solutions, in calo del 5,48%.