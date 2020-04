In rosso Wall Street. Focus su earning season e Beige Book

editato in: da

(Teleborsa) – Avvio difficile per la borsa di Wall Street come atteso e preannunciato dall’andamento negativo dei futures statunitensi. In sintonia con gli altri listini azionari mondiali, anche la piazza americana risente delle preoccupazioni per l’economia mondiale, mentre le banche USA annunciano importanti riduzioni dell’utile, dopo accumulazioni riserve anti-Covid.

L’attenzione degli operatori resta dunque rivolta all’entrata nel vivo della stagione delle trimestrali che vede oggi protagoniste alcune big del settore finanziario a stelle e strisce: Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs.

Sul fronte macro, deludenti levendite al dettaglio negli Stati Uniti crollate oltre il consensus. Giù anche la produzione industriale e manifatturiera. Durante la sessione sono attese altre statistiche, come scorte e vendite all’industria e l’indice NAHB. Attesa in serata la pubblicazione del Beige Book della Federal Reserve. Si tratta del consueto bollettino mensile della banca centrale americana, che costituisce una delle basi su cui vengono valutate le condizioni dell’economia americana nei 12 distretti in cui è suddiviso il territorio. Il documento è importante ai fini delle decisioni di politica monetaria.

Sulle prime rilevazioni, la Borsa di New York, affonda con una discesa del 2,01%; sulla stessa linea, giornata da dimenticare per lo S&P-500, che retrocede a 2.787,67 punti, ritracciando del 2,05%. Variazioni negative per il Nasdaq 100 (-1,37%), come l’S&P 100 (-1,8%).

Andamento negativo negli States su tutti i comparti dell’S&P 500. Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori energia (-5,03%), finanziario (-3,55%) e materiali (-3,53%).

Unica tra le Blue Chip del Dow Jones a riportare un sensibile aumento è United Health (+3,02%).

Le più forti vendite, invece, si manifestano su American Express, che prosegue le contrattazioni a -7,14%.

Pesante DOW, che segna una discesa di ben -6,36 punti percentuali.

Seduta drammatica per United Technologies, che crolla del 5,72%.

Sensibili perdite per Exxon Mobil, in calo del 4,91%.

Tra i best performers del Nasdaq 100, Tesla Motors (+5,25%), American Airlines (+3,73%), Viacom (+3,24%) e Netflix (+2,22%).

Le peggiori performance, invece, si registrano su Bed Bath & Beyond, che ottiene -10,15%.

In apnea Dish Network, che arretra del 6,28%.

Tonfo di Stericycle, che mostra una caduta del 5,62%.

Lettera su Tripadvisor, che registra un importante calo del 5,08%.