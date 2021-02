In rosso Virgin Galactic dopo annuncio su test volo

editato in: da

(Teleborsa) – Si muove in profondo rosso Virgin Galactic Hldgs, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 6,58% sui valori precedenti,

dopo che la società ha annunciato il rinvio del suo prossimo test di volo spaziale, previsto per questo fine settimana.

La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella dell’S&P-500, ad evidenza del fatto che il movimento di Virgin Galactic Hldgs subisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.



Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 56,88 USD, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 53,21. L’equilibrata forza rialzista di Virgin Galactic Hldgs è supportata dall’incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 60,55.