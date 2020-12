In rosso tutti i mercati europei

editato in: da

(Teleborsa) – Milano è debole, in scia alle altre Borse di Eurolandia, mentre arrivano segnali negativi anche dai future statunitensi lasciando presagire una partenza sottotono per la borsa di Wall Street, più tardi. I mercati azionari risentono dei realizzi dopo la buona performance della vigilia e la corsa registrata nel mese di novembre.

Gli investitori continuano a scommettere sulla ripresa nel prossimo anno, anche se il numero uno della Fed, Jerome Powell, ha comunque invitato alla cautela sottolineando che la strada per la ripresa economica è ancora molto lunga. Sul fronte vaccino, oggi in Gran Bretagna è stato dato l’ok all’uso del vaccino di Pfizer, che poi dovrebbe essere approvato anche in Europa dall’Ema entro fine anno.

Sul mercato valutario, l’Euro / Dollaro USA mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,205. L’Oro mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,66%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) perde lo 0,76% e continua a trattare a 44,21 dollari per barile, mentre permangono dubbi su un accordo tra i Paesi dell’Opec+ per un’estensione al primo trimestre 2021 dei tagli alla produzione.

Lo Spread fa un piccolo passo verso il basso, con un calo dell’1,44% a quota +114 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta allo 0,62%.

Tra i mercati del Vecchio Continente tentenna Francoforte, con un modesto ribasso dello 0,44%, resta vicino alla parità Londra (-0,01%). Giornata fiacca per Parigi, che segna un calo dello 0,34%. Segno meno per il listino milanese, in una sessione caratterizzata da ampie vendite, con il FTSE MIB che accusa una discesa dello 0,71%; sulla stessa linea, si posiziona sotto la parità il FTSE Italia All-Share, che retrocede a 23.878 punti.

In luce sul listino milanese i comparti alimentare (+1,40%), beni per la casa (+0,78%) e chimico (+0,72%).

Tra i peggiori della lista di Milano, in maggior calo i comparti bancario (-1,80%), materie prime (-1,76%) e tecnologia (-1,61%).

Tra i best performers di Milano, in evidenza Moncler (+1,90%), Campari (+1,59%), Italgas (+1,21%) e Interpump (+1,03%).

I più forti ribassi, invece, si verificano su Atlantia, che continua la seduta con -3,28%.

Sensibili perdite per Banco BPM, in calo del 3,22%.

In apnea Unipol, che arretra del 3,08%.

Tonfo di BPER, che mostra una caduta del 3,03%.

In cima alla classifica dei titoli a media capitalizzazione di Milano, SOL (+2,35%), La Doria (+1,79%), Cerved Group (+1,59%) e Banca Ifis (+1,57%).

Le più forti vendite, invece, si manifestano su Fincantieri, che prosegue le contrattazioni a -4,35%.

Lettera su Banca Popolare di Sondrio, che registra un importante calo del 3,86%.

Affonda El.En, con un ribasso del 3,01%.

Crolla Cattolica Assicurazioni, con una flessione del 2,63%.