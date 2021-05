In rosso Milano e le altre Borse europee

editato in: da

(Teleborsa) – Seduta difficile per Piazza Affari, che scambia in netto calo, in accordo con gli altri Listini continentali, che accusano perdite consistenti, aspettando l’avvio di Wall Street. L’attenzione è tutta puntata ai dati sull’inflazione americana in calendario domani, che potrà dare un segnale ai mercati.

Sul mercato valutario, l’Euro / Dollaro USA mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,28%. L’Oro mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,29%. Lieve calo del petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scende a 64,49 dollari per barile.

Aumenta di poco lo spread, che si porta a +111 punti base, con un lieve rialzo di 1 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari allo 0,93%.

Tra i mercati del Vecchio Continente pessima performance per Francoforte, che registra un ribasso del 2,31%, sessione nera per Londra, che lascia sul tappeto una perdita del 2,15%, e in caduta libera Parigi, che affonda del 2,02%. Sessione da dimenticare per la Borsa italiana, con il FTSE MIB che sta lasciando sul terreno l’1,85%, arrestando la serie di quattro rialzi consecutivi, avviata mercoledì scorso; sulla stessa linea, si abbattono le vendite sul FTSE Italia All-Share, che continua la giornata a 26.652 punti, in forte calo dell’1,84%.

Banco BPM, che mette a segno un +0,79%, è l’unica tra le Blue Chip di Piazza Affari a riportare una performance apprezzabile.

I più forti ribassi, invece, si verificano su DiaSorin, che continua la seduta con -4,17%.

Pesante Amplifon, che segna una discesa di ben -3,83 punti percentuali.

Sotto pressione CNH Industrial, con un forte ribasso del 3,67%.

Seduta drammatica per STMicroelectronics, che crolla del 3,65%.

Al Top tra le azioni italiane a media capitalizzazione, CIR (+1,39%) e Esprinet (+0,69%).

Le più forti vendite, invece, si manifestano su Bff Bank, che prosegue le contrattazioni a -6,65%.

Sensibili perdite per Tinexta, in calo del 6,08%.

In apnea Sanlorenzo, che arretra del 4,48%.

Tonfo di doValue, che mostra una caduta del 3,68%.

(Foto: © Edoardo Nicolino | 123RF)