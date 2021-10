In rosso Milano e gli altri Listini europei

(Teleborsa) – Milano chiude in ribasso insieme alle altre Borse di Eurolandia. Prosegue in affanno la seduta anche a Wall Street, che vede cadere l’S&P-500 dell’1,59%. A pesare sul sentiment degli investitori sono vari fattori come le prospettive di strette da parte della Federal Reserve ed i rischi sull’immobiliare in Cina, con la vicenda Evergrande.

Sul mercato valutario, leggera crescita dell’Euro / Dollaro USA, che sale a quota 1,162. L’Oro prosegue gli scambi con guadagno frazionale dello 0,29%. Pioggia di acquisti sul petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un guadagno del 2,58% dopo che l’Opec ha deciso di non allentare i rubinetti.

Consolida i livelli della vigilia lo spread, attestandosi a +104 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,83%.

Tra le principali Borse europee calo deciso per Francoforte, che segna un -0,79%, giornata fiacca per Londra, che segna un calo dello 0,23%, e piccola perdita per Parigi, che scambia con un -0,61%. Chiusura in frazionale ribasso per Piazza Affari, con il FTSE MIB che lascia sul parterre lo 0,60%, continuando sulla scia ribassista rappresentata da tre cali consecutivi, in essere da giovedì scorso; sulla stessa linea, si è mosso al ribasso il FTSE Italia All-Share, che ha perso lo 0,64%, chiudendo a 27.958 punti.

Nella Borsa di Milano, il controvalore degli scambi nella seduta odierna è stato pari a 1,97 miliardi di euro, in calo di 576,6 milioni di euro, rispetto ai 2,55 miliardi della vigilia; i volumi si sono attestati a 0,51 miliardi di azioni, rispetto ai 0,69 miliardi precedenti.

Tra i best performers di Milano, in evidenza Saipem (+2,89%), Tenaris (+2,78%), Leonardo (+1,57%) e ENI (+1,39%).

Le peggiori performance, invece, si sono registrate su STMicroelectronics, che ha chiuso a -3,40%.

Tonfo di Nexi, che mostra una caduta del 2,64%.

Lettera su Exor, che registra un importante calo del 2,56%.

Affonda Prysmian, con un ribasso del 2,55%.

In cima alla classifica dei titoli a media capitalizzazione di Milano, Falck Renewables (+2,45%), ERG (+1,93%), Sanlorenzo (+1,91%) e Rai Way (+1,72%).

Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su Saras, che ha terminato le contrattazioni a -5,30%.

Crolla Banca Ifis, con una flessione del 5,00%.

Vendite a piene mani su Bff Bank, che soffre un decremento del 3,91%.

Pessima performance per Alerion Clean Power, che registra un ribasso del 3,27%.