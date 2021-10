In rosso le Borse asiatiche

(Teleborsa) – Giornata “no” per la Borsa di Tokyo, in flessione dello 0,77% sul Nikkei 225, interrompendo la serie di tre rialzi consecutivi, iniziata giovedì scorso; sulla stessa linea, profondo rosso per Shenzhen, in netto calo del 2,25%. Le Borse asiatiche seguono la performance negativa di Wall Street, con gli investitori che monitorano la crisi energetica globale e i suoi effetti su inflazione e crescita economica.

Negativo Hong Kong (-1,27%); con analoga direzione, variazioni negative per Seul (-1,19%). Senza direzione Mumbai (-0,13%); leggermente negativo Sydney (-0,34%).

“I mercati hanno avuto un inizio di settimana contrastante in mezzo a pochi dati macro e in vista della stagione degli utili statunitensi”, hanno affermato gli analisti dell’ANZ in una nota. “Sembra che le economie stiano entrando in una fase più impegnativa del ciclo e pensiamo che investitori e le aziende monitoreranno i dati macroeconomici e le trimestrali prima di fare valutazioni sulla direzione a breve termine”.

Andamento piatto per l’Euro contro la valuta nipponica, che mostra una variazione percentuale pari a -0,01%. Appiattita la performance dell’Euro nei confronti della divisa cinese, che tratta con un modesto +0,07%. Sostanziale invarianza per l’Euro contro il Dollaro hongkonghese, che passa di mano con un trascurabile +0,12%.

Il rendimento per l’obbligazione decennale giapponese è pari 0,09%, mentre il rendimento del titolo di Stato decennale cinese tratta 2,96%.

Tra i dati macroeconomici rilevanti sui mercati asiatici:

Martedì 12/10/2021

01:50 Giappone: Prezzi produzione, mensile (atteso 0,3%; preced. 0%)

Mercoledì 13/10/2021

01:50 Giappone: Ordini macchinari core, mensile (atteso 1,7%; preced. 0,9%)

Giovedì 14/10/2021

03:30 Cina: Prezzi produzione, annuale (atteso 10,5%; preced. 9,5%)

03:30 Cina: Prezzi consumo, annuale (atteso 0,9%; preced. 0,8%)

06:30 Giappone: Produzione industriale, mensile (preced. -1,5%).

