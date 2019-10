In rosso la Borsa americana

editato in: da

(Teleborsa) – Apertura fiacca per New York che rimane in attesa dell’imminente ripresa dei colloqui commerciali tra Stati Uniti e Cina. Gli investitori sembrano infatti essere scettici sulla veloce conclusione delle trattative tra le due superpotenze e puntano alle vendite. Ad affossare le contrattazioni a stelle e strisce, oltre alle preoccupazioni fuori confine provenienti dalla Brexit e dal perdurare degli scontri ad Hong Kong, arriva il colpo finale dal dato macroeconomico sui prezzi della produzione Usa, in inaspettato calo rispetto al mese precedente e ai minimi da gennaio.

Il Dow Jones sta lasciando sul parterre lo 0,86%; sulla stessa linea, si muove in retromarcia lo S&P-500, che scivola a 2.913,99 punti. In ribasso il Nasdaq 100 (-0,78%), come l’S&P 100 (-0,8%).

Andamento negativo negli States su tutti i comparti dell’S&P 500. Tra i peggiori della lista dell’S&P 500, in maggior calo i comparti finanziario (-1,34%), beni industriali (-1,15%) e energia (-0,95%).

Affondano tutti i titoli ad alta capitalizzazione del mercato il Dow Jones.

Le peggiori performance si registrano su Nike, che ottiene -2,53%.

Si concentrano le vendite su Goldman Sachs, che soffre un calo dell’1,80%.

Vendite su Caterpillar, che registra un ribasso dell’1,63%.

Seduta negativa per Boeing, che mostra una perdita dell’1,53%.

Seduta all’insegna del colore rosso per tutti i titoli del Nasdaq 100.

Le più forti vendite si manifestano su Take Two Interactive Software, che prosegue le contrattazioni a -3,36%.

In apnea Nvidia, che arretra del 2,38%.

Tonfo di Western Digital, che mostra una caduta del 2,31%.

Sotto pressione KLA-Tencor, che accusa un calo dell’1,99%.