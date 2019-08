In rosso la Borsa americana

editato in: da

(Teleborsa) – Continua la seduta in rosso Wall Street, appesantita dalle preoccupazioni di un’escalation delle tensioni commerciali tra Cina e Stati Uniti oltre che dalla paura di un rallentamento dell’economia mondiale.

Il Dow Jones sta lasciando sul parterre lo 0,81%; sulla stessa linea, lo S&P-500 ha un andamento depresso e scambia sotto i livelli della vigilia a 2.862,75 punti. In frazionale calo il Nasdaq 100 (-0,45%), come l’S&P 100 (-0,8%).

In luce sul listino nordamericano S&P 500 il comparto beni di consumo per l’ufficio. Tra i peggiori della lista dell’S&P 500, in maggior calo i comparti finanziario (-2,14%), energia (-1,96%) e telecomunicazioni (-1,03%).

Al top tra i giganti di Wall Street, Coca Cola (+1,36%), McDonald’s (+1,27%), Procter & Gamble (+0,97%) e Wal-Mart (+0,52%).

Le più forti vendite, invece, si manifestano su Walt Disney, che prosegue le contrattazioni a -5,20%.

Vendite a piene mani su JP Morgan, che soffre un decremento del 3,51%.

Pessima performance per 3M, che registra un ribasso del 3,14%.

Sessione nera per Caterpillar, che lascia sul tappeto una perdita del 2,42%.

Sul podio dei titoli del Nasdaq, Take Two Interactive Software (+3,39%), Microchip Technology (+2,69%), Activision Blizzard (+2,06%) e Fiserv (+1,25%).

I più forti ribassi, invece, si verificano su Micron Technology, che continua la seduta con -3,84%.

In caduta libera Western Digital, che affonda del 3,19%.

Pesante Netflix, che segna una discesa di ben -3,07 punti percentuali.

Seduta drammatica per Align Technology, che crolla del 2,43%.

(Foto: Kadellar CC BY-SA 3.0)