In rosso i Listini europei. Milano la peggiore

editato in: da

(Teleborsa) – Seduta no per la Borsa di Milano, che fa molto peggio degli altri mercati europei, in una giornata caratterizzata da un clima generalmente negativo. L’attenzione degli investitori resta concentrata sulle prossime decisioni della Fed sui tassi d’interesse e sui colloqui tra USA e Cina sul commercio internazionale.

Sul mercato Forex, l’Euro / Dollaro USA mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,115. Poco mosso anche l’Oro a 1.426,2 dollari l’oncia. Segno più per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), in aumento dello 0,70%.

Piccolo passo verso l’alto dello spread, che raggiunge quota +200 punti base, mostrando un aumento di 4 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari all’1,61%.

Tra i mercati del Vecchio Continente soffre Francoforte, che evidenzia una perdita dello 0,75%. Resistente Londra, che segna un piccolo aumento dello 0,23%. Debole Parigi, con un modesto ribasso dello 0,40%. Sessione negativa per Piazza Affari, con il FTSE MIB che sta lasciando sul parterre l’1,32%.

Risultato negativo a Milano per tutti i settori.

Nel listino, i settori telecomunicazioni (-2,13%), automotive (-1,82%) e bancario (-1,77%) sono tra i più venduti.

Giornata nera a Piazza Affari: tutti i titoli ad alta capitalizzazione sono in perdita.

Le peggiori performance si registrano su Pirelli, che ottiene -2,60%.

Seduta drammatica per Telecom Italia, che crolla del 2,52%.

Sensibili perdite per Fiat Chrysler, in calo del 2,39%.

Tra le banche, preda dei venditori UBI Banca, con un decremento del 2,37%.

Al Top tra le azioni italiane a media capitalizzazione, Biesse (+1,88%), Maire Tecnimont (+1,17%), Rai Way (+0,74%) e Aeroporto di Bologna (+0,68%). Giù Fincantieri, -3,47%. Tonfo di Banca Ifis, che mostra una caduta del 2,46%. Lettera su Banca MPS, che registra un importante calo del 2,41%.