In ripresa il settore edilizio italiano

(Teleborsa) – Nel mese di novembre, l’Istat rileva che l’indice destagionalizzato della produzione nelle costruzioni registra una salita dello 0,4%, rispetto al mese precedente, mentre su base annua il dato, corretto per gli effetti di calendario (i giorni lavorativi sono stati 21 come a novembre 2016), è salito dello 0,6%. L’indice grezzo aumenta dello 0,6% rispetto a novembre 2016.

Sempre a novembre, gli indici di costo del settore aumentano dello 0,7% per il fabbricato residenziale, dell’1,4% per il tronco stradale con tratto in galleria e del 2,1% per quello senza tratto in galleria.