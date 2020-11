In ripresa il comparto Health Care a Piazza Affari. Positiva Garofalo

editato in: da

(Teleborsa) – L’indice settoriale FTSE Italia Health Care ha avuto un andamento positivo a Piazza Affari ed è risultato in ripresa nell’ultimo mese, con una performance positiva del 9,50%.

Protagonista del comparto sanitario è il titolo Garofalo Health Care, che dopo aver testato con successo i supporti individuati a 4,16 euro, si è posizionata a quota 4,66 euro, guadagnando oltre il 12% nelle ultime tre sedute di negoziazione.

Giudizi positivi provengono anche dagli analisti che fissano per il gruppo leader in Italia nel settore della sanità privata accreditata, un prezzo obiettivo molto più alto dei prezzi correnti. In particolare:

Il giorno 24/09/2020, Mediobanca conferma la raccomandazione “Outperform” sul titolo, con target price pari a 6,20 euro, mentre Equita SIM ha emesso un giudizio di “Buy”, con prezzo obiettivo fissato a 5,75 euro.