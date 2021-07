In ribasso Tesla nonostante l’utile da 1,1 miliardi

editato in: da

(Teleborsa) – Affonda l’azienda attiva nel settore automotive con i prezzi allineati a 639,6 per una discesa del 2,74%. Il titolo di Tesla soffre nonostante la società fondata da Elon Musk abbia chiuso il secondo trimestre con un utile di 1,1 miliardi di dollari su ricavi per 12 miliardi.

A contribuire al calo, in un giorno in cui il mercato americano è generalmente in rosso, sono i timori sulla produzione, colpita dalla carenza di semiconduttori, che cancellano l’ottimismo iniziale per un utile del secondo trimestre migliore del previsto.

Le maggiori attese vedono un’estensione del ribasso verso l’area di supporto stimata a 629,2 e successiva a quota 618,8. Resistenza a 658,2.