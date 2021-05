In rialzo Snap a Wall Street: raggiunti i 500 milioni di utenti mensili

editato in: da

(Teleborsa) – Seduta decisamente positiva per Snap, che tratta in rialzo del 3,83% e si attesta a 55,8. La società che ha inventato Snapchat – tuttora un social molto apprezzato e usato negli Stati Uniti – ha comunicato di avere 500 milioni di utenti mensili. Fino ad oggi Snap non aveva mai comunicato il dato, ma solo gli utenti giornalieri: ad aprile aveva reso noto che erano 280 milioni, in crescita di oltre il 20% rispetto a un anno prima.

Operativamente le attese propendono per la continuazione del rialzo verso la resistenza stimata in area 57,07 e successiva a quota 59,83. Supporto a 54,31.