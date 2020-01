In rialzo Milano e gli altri mercati europei

editato in: da

(Teleborsa) – I principali mercati di Eurolandia tagliano il traguardo di metà seduta con gli indici in positivo proseguendo il recupero avviato già la vigilia dopo il calo innescato dalla crisi in Medio Oriente. A sostenere il sentiment degli investitori contribuisce l’allentamento delle tensioni dopo che il presidente USA, Donald Trump, ha escluso un’escalation militare nel conflitto con l’Iran.

Sul mercato Forex, l’Euro / Dollaro USA è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,111. Timido calo dell’oro, che scende a 1.548,5 dollari l’oncia. Lieve aumento per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un rialzo dello 0,35%.

Migliora lo spread (differenziale tra il rendimento del BTP e quello del Bund tedesco), scendendo a +161 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona all’1,37%.

Tra i listini europei ben comprata Francoforte, che segna un forte rialzo dell’1,28%. Piccolo passo in avanti per Londra, che mostra un progresso dello 0,57%. Composta Parigi, che cresce di un modesto +0,42%. Giornata di guadagni per la Borsa di Milano, con il FTSE MIB, che mostra una plusvalenza dello 0,89%.

In luce sul listino milanese i comparti tecnologia (+3,02%), servizi finanziari (+2,07%) e vendite al dettaglio (+1,94%).

Tra le migliori azioni italiane a grande capitalizzazione, effervescente Azimut, con un progresso del 3,92%.

Incandescente Fineco, che vanta un incisivo incremento del 3,36% nel giorno in cui ha diffuso i dati sulla raccolta netta di dicembre.

In primo piano STMicroelectronics +3,17% promossa dagli analisti di JP Morgan che hanno alzato il target price sul titolo.

Decolla Amplifon, con un importante progresso del 2,71% che ha annunciato l’acquisizione dell’australiana Attune Hearing.

Tra i ribassi, deboli Saipem -1,87% e Atlantia -0,56%.

In cima alla classifica dei titoli a media capitalizzazione di Milano, Tinexta (+4,58%), ASTM (+4,01%), Mondadori (+3,93%) e Banca Generali (+3,41%).

Le peggiori performance, invece, si registrano su Technogym, che ottiene -0,67%.

(Foto: © Federico Rostagno | 123RF)