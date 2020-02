In rialzo la performance dei mercati europei

editato in: da

(Teleborsa) – Acquisti diffusi sui listini azionari europei, con Piazza Affari sostenuta dal risiko bancario, anche se sullo sfondo resta la cautela degli investitori sui timori per l’impatto sull’economia del coronavirus.

Sul mercato valutario, stabile l’Euro / Dollaro USA, che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,08. Lieve aumento per l’oro, che mostra un rialzo dello 0,41%. Segno più per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), in aumento dello 0,88%.

Consolida i livelli della vigilia lo spread, attestandosi a +132 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,92%.

Tra le principali Borse europee composta Francoforte, che cresce di un modesto +0,47%. Sostenuta Londra, con un discreto guadagno dello 0,93%. Performance modesta per Parigi, che mostra un moderato rialzo dello 0,68%. Il listino milanese mostra un timido guadagno, con il FTSE MIB che sta mettendo a segno un +0,68%.

Buona la performance a Milano dei comparti tecnologia (+2,83%), beni per la casa (+1,68%) e sanitario (+1,68%).

Nella parte bassa della classifica del listino azionario italiano, sensibili ribassi si manifestano nei comparti alimentare (-2,06%) e media (-0,52%).

Tra le migliori Blue Chip di Piazza Affari, su di giri STMicroelectronics (+2,95%).

Acquisti a piene mani su Nexi, che vanta un incremento del 2,72%.

Effervescente Moncler, con un progresso del 2,39%.

Incandescente Amplifon, che vanta un incisivo incremento del 2,37%.

Le peggiori performance, invece, si registrano su BPER, che ottiene -2,95%.

Giù Campari, che registra un ribasso del 2,06% al’indomani dei risultati.

Al Top tra le azioni italiane a media capitalizzazione, Banca MPS (+6,60%), Anima Holding (+3,28%), Brunello Cucinelli (+2,38%) e Falck Renewables (+2,32%).

Le più forti vendite, invece, si manifestano su Banca Popolare di Sondrio, che prosegue le contrattazioni a -3,87%.

Sessione nera per Mediaset, che lascia sul tappeto una perdita del 2,02%.

Si concentrano le vendite su Credem, che soffre un calo dell’1,85%.

Vendite su ASTM, che registra un ribasso dell’1,70%.