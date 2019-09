In recupero la Borsa di Milano e gli altri mercati europei

editato in: da

(Teleborsa) – Si muovono in territorio positivo i principali mercati di Eurolandia, seppur con guadagni limitati. Sul sentiment degli investitori prevale l’incertezza per le trattative commerciali tra Stati Uniti e Cina e le vicende del presidente americano Donald Trump con il rischio di impeachment.

L’Euro / Dollaro USA continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,11%. Lieve calo dell’oro, che scende a 1.498,2 dollari l’oncia. Seduta sulla parità per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che si attesta a 56,44 dollari per barile.

Invariato lo spread, che si posiziona a +140 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta allo 0,82%.

Tra i listini europei sostanzialmente tonico Francoforte, che registra una plusvalenza dello 0,53%. Denaro su Londra, che registra un rialzo dello 0,90%. Guadagno moderato per Parigi, che avanza dello 0,27%. Il listino milanese mostra un timido guadagno, con il FTSE MIB che sta mettendo a segno un +0,3%.

materie prime (+1,18%), bancario (+1,13%) e automotive (+0,97%) in buona luce sul listino milanese.

Nella parte bassa della classifica di Milano, sensibili ribassi si manifestano nei comparti viaggi e intrattenimento (-2,33%), alimentare (-1,54%) e utility (-0,71%).

In cima alla classifica dei titoli più importanti di Milano, troviamo Unicredit (+1,78%) che ha ceduto un portafoglio di crediti in sofferenza per 730 milioni.

bene inoltre Pirelli (+1,70%), Buzzi Unicem (+1,68%) e Prysmian (+1,35%).

I più forti ribassi, invece, si verificano su Hera, che continua la seduta con -1,79%.

Seduta negativa per Campari, che mostra una perdita dell’1,61%.

Sotto pressione Recordati, che accusa un calo dell’1,22%.

In cima alla classifica dei titoli a media capitalizzazione di Milano, Datalogic (+3,05%), Banca MPS (+2,08%), Tamburi (+1,63%) e Anima Holding (+1,57%). Le peggiori performance, invece, si registrano su Autogrill, che ottiene -3,28%. In rosso ERG, che evidenzia un deciso ribasso dell’1,77%.

(Foto: © Luca Ponti | 123RF)