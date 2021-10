In recupero la Borsa di Milano e gli altri mercati europei

(Teleborsa) – Si muovono in territorio positivo i principali mercati di Eurolandia. Sulla stessa scia rialzista il FTSE MIB. Il focus degli investitori resta concentrato sulle tendenze inflazionistiche e su come queste potranno condizionare gli interventi delle banche centrali.

Sul mercato valutario, l’Euro / Dollaro USA mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,16. Sessione debole per l’oro, che scambia con un calo dello 0,60%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) mostra un timido guadagno e segna un +0,43%.

Sui livelli della vigilia lo spread, che si mantiene a +103 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,81%.

Nello scenario borsistico europeo trascurata Francoforte, che resta incollata sui livelli della vigilia, piccolo passo in avanti per Londra, che mostra un progresso dello 0,49%, e composta Parigi, che cresce di un modesto +0,38%. Il listino milanese mostra un timido guadagno, con il FTSE MIB che sta mettendo a segno un +0,58%, interrompendo la serie di tre ribassi consecutivi, iniziata giovedì scorso; sulla stessa linea, il FTSE Italia All-Share fa un piccolo salto in avanti dello 0,53%, portandosi a 28.105 punti.

Tra le migliori azioni italiane a grande capitalizzazione, acquisti a piene mani su Unicredit, che vanta un incremento del 3,07%.

Sostenuta Banco BPM, con un discreto guadagno dell’1,80%.

Buoni spunti su Intesa Sanpaolo, che mostra un ampio vantaggio dell’1,55%.

Ben impostata BPER, che mostra un incremento dell’1,25%.

Le più forti vendite, invece, si manifestano su Azimut, che prosegue le contrattazioni a -1,10%.

Tentenna Pirelli, che cede lo 0,64%.

Sostanzialmente debole CNH Industrial, che registra una flessione dello 0,56%.

Tra i protagonisti del FTSE MidCap, Banca MPS (+3,31%), Tinexta (+2,82%), Banca Ifis (+2,27%) e Credem (+1,60%).

Le peggiori performance, invece, si registrano su Saras, che ottiene -3,48%.

Seduta drammatica per De’ Longhi, che crolla del 2,01%.

Spicca la prestazione negativa di Bff Bank, che scende dell’1,88%.

Sanlorenzo scende dell’1,87%.