In recupero la Borsa di Milano e gli altri mercati europei

editato in: da

(Teleborsa) – Piazza Affari e le borse europee si confermano ben impostate, in scia ai segnali di recupero del PMI manifatturiero cinese e dell’industria europea. A Milano, sono ancora in evidenza le tlc grazie al progetto rete unica.

Seduta in lieve rialzo per l’Euro / Dollaro USA, che avanza a quota 1,197. Sulla parità lo spread, che rimane a quota +147 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona all’1,09%.

Tra i listini europei si muove in modesto rialzo Francoforte, evidenziando un incremento dello 0,63%, in rosso Londra, che scende dell’1,15%dpoesser rimasta chiusa per festività la vigilia, incolore Parigi, che non registra variazioni significative. Lieve aumento per la Borsa di Milano, che mostra sul FTSE MIB un rialzo dello 0,30%.

Tra i best performers di Milano, in evidenza Atlantia (+2,70%), Campari (+1,94%), Banca Mediolanum (+1,69%) e DiaSorin (+1,65%).

Fra i peggiori BPER, che continua la seduta con -1,74%.

CNH Industrial scende dell’1,60%.

Calo deciso per Saipem, che segna un -1,17%.

Sotto pressione Amplifon, con un forte ribasso dell’1,00%.

In cima alla classifica dei titoli a media capitalizzazione di Milano, MARR (+1,87%), Sesa (+1,73%), Falck Renewables (+1,69%) e Salini Impregilo (+1,47%).

La peggiore è Brunello Cucinelli, che scivola del 3,25%.

In caduta libera Danieli, che affonda del 2,56%.

Soffre Cattolica Assicurazioni, che evidenzia una perdita dell’1,81%.

Preda dei venditori Italmobiliare, con un decremento dell’1,80%.