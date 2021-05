editato in: da

(Teleborsa) – Spicca il volo il gestore autostradale, che si attesta a 27,94, con un aumento dell’8,55%. Il rally della società è arrivato dopo che la famiglia Gavio e il fondo francese Ardian hanno alzato il prezzo dell’OPA finalizzata al delisting dagli iniziali 25,6 euro a 28 euro per azione.

Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista in area 27,98 e successiva a quota 28,06. Supporto a 27,9.