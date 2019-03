In negativo Milano e gli altri mercati europei

editato in: da

(Teleborsa) – Giornata difficile per Piazza Affari, che scambia in pesante ribasso, assieme agli altri Eurolistini, in un clima di risk-off che sta premiando oro yen. Una corsa agli asset considerati dagli investitori porti più sicuri. Gli operatori sono stati “gelati” dal crollo choc dell’export cinesee dalle decisioni della Banca centrale europea che hanno riacutizzato le paure di un rallentamento dell’economia globale.

Seduta in lieve rialzo per l’Euro / Dollaro USA, che avanza a quota 1,122. Seduta in lieve rialzo per l’oro, che avanza a 1.293,4 dollari l’oncia. Giornata da dimenticare per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scambia a 55,78 dollari per barile, con un ribasso dell’1,55%.

Invariato lo spread, che si posiziona a +245 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta al 2,51%.

Tra gli indici di Eurolandia seduta negativa per Francoforte, che mostra una perdita dello 0,76%. Sotto pressione Londra, che accusa un calo dell’1,05% mentre guarda al voto parlamentare sulla Brexit in calendario la prossima settimana. Debole Parigi, che registra una flessione dello 0,51%. Giornata “no” per la Borsa italiana, in flessione dello 0,89% sul FTSE MIB.

Apprezzabile rialzo a Milano per i comparti alimentare (+0,87%) e chimico (+0,65%). Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori automotive (-1,95%), tecnologia (-1,41%) e bancario (-1,33%).

Tra le migliori azioni italiane a grande capitalizzazione, si muove in territorio positivo Azimut, mostrando un incremento dell’1,68%.

Guadagno moderato per Campari, che avanza dello 0,82%.

I più forti ribassi, invece, si verificano su Fiat Chrysler, che continua la seduta con -3,16%. Sensibili perdite per Leonardo, in calo del 2,62%.

Tra i protagonisti del FTSE MidCap, Piaggio (+1,30%), Inwit (+1,23%), Technogym (+1,08%) e Acea (+1,00%). Le peggiori performance, invece, si registrano su Banca Popolare di Sondrio, che ottiene -3,39%.