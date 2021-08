In leggero rialzo la Borsa americana

editato in: da

(Teleborsa) – Sostanzialmente stabile Wall Street, che continua la sessione sui livelli della vigilia, con il Dow Jones che si ferma a 34.954 punti, mentre, al contrario, l’S&P-500 fa un piccolo salto in avanti dello 0,23%, portandosi a 4.416 punti. In moderato rialzo il Nasdaq 100 (+0,4%); senza direzione l’S&P 100 (+0,16%). I tre indici sono comunque sulla buona strada per chiudere la settimana in ribasso sulle prospettive di un rallentamento della crescita globale e dopo le notizie di stretta delle autorità cinesi in vari settori.

Tra le aziende che hanno appena annunciato i risultati trimestrali, sono in rialzo Deere (ha rivisto al rialzo la guidance 2021 su forte domanda per attrezzature agricole) e Foot Locker (ricavi e utili battono le attese nel 2° trimestre). Si distingue nel paniere S&P 500 il settore materiali. In fondo alla classifica, sensibili ribassi si manifestano nel comparto energia, che riporta una flessione di -0,62%.

Al top tra i giganti di Wall Street, Honeywell International (+1,18%), Caterpillar (+1,04%), Microsoft (+0,90%) e Boeing (+0,57%).

Tra i protagonisti del Nasdaq 100, Illumina (+3,19%), Tesla Motors (+1,95%), Alexion Pharmaceuticals (+1,70%) e Baidu (+1,38%).

Le più forti vendite, invece, si manifestano su Ross Stores, che prosegue le contrattazioni a -4,97%.

Contrazione moderata per Intel, che soffre un calo dello 0,81%.

Sottotono Amgen che mostra una limatura dello 0,65%.

Deludente Netflix, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.

(Foto: David Vives / Pixabay)