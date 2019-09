In Italia consumatori sempre più green

editato in: da

(Teleborsa) – I consumatori sono ogni giorno più coscienti che l’ambiente deve essere sempre più al centro dell’agenda politica, tema che occupa il terzo posto delle priorità di oggi degli italiani (37% in relazione alla risposta multipla) – dopo disoccupazione (56%) e tasse (39%) – e che conquista la medaglia d’oro delle richieste per il 2050.

Come già testimoniamo oggi Fridays for Future, sono soprattutto i giovani under 30 a chiedere a gran voce massima priorità all’attenzione sull’ambiente: 1 giovane su 2 si aspetta che i politici “scendano in piazza” con loro promuovendo normative stringenti e promuovendo ogni forma di sviluppo sostenibile.

Richieste che si trasformano in impegni concreti della vita quotidiana dei giovani di oggi: l’82% dichiara di essere disponibile a ridurre al minimo gli sprechi (dall’acqua alla luce, dalla plastica al cibo) e il 70% opta per aziende di cui condivide i valori, impegnate nella salvaguardia dell’ambiente.

E’ quanto emerge dai dati dell’Osservatorio Packaging del Largo Consumo realizzato da Nomisma in collaborazione con Spinlife-Università di Padova

Le tematiche ambientali che preoccupano di più sono il riscaldamento climatico (citato dal 56% degli italiani – considerando l’insieme delle citazioni fornite), l’inquinamento delle acque (54%), l’inquinamento atmosferico e la deforestazione (39% per entrambi).

Tra gli hot topics vi è certamente la plastica, tema sempre più centrale del dibattito sia per le campagne di sensibilizzazione che per l’approvazione della nuova direttiva comunitaria che porterà al divieto della plastica monouso entro il 2021.

La crescente consapevolezza impatta in maniera sempre più decisiva sulle scelte di acquisto delle famiglie italiane, spingendole verso la ricerca e la richiesta di prodotti sostenibili con ridotto impatto ambientale.