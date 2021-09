In grande ribasso Just Eat Takeaway.Com dopo partnership Deliveroo-Amazon

editato in: da

(Teleborsa) – Just Eat Takeaway.Com – colosso delle consegne di cibo a domicilio nato a febbraio 2020 dalla fusione dell’olandese Takeaway.com e del britannico Just Eat – registra una flessione del 4,30%, che rispetto alla vigilia si attesta a 6.323. Il titolo è in grande perdita dopo che Amazon.com ha annunciato che gli abbonati a Prime nel Regno Unito e in Irlanda avranno accesso a Deliveroo Plus per un anno.

Tramite il servizio della società inglese di consegna di cibo, i clienti Prime avranno la consegna gratuita per ordini di cibo superiori a 25 sterline. La nuova partnership lega ancora di più Deliveroo e Amazon, con quest’ultima che è un investitore di lunga data della società di food delivery.

Per Just Eat Takeaway.Com, operativamente ci si attende un’estensione all’ingiù della curva con area di supporto vista a 6.232,7 e successiva a quota 6.142,3. Resistenza a 6.492,7. Modesto guadagno per Deliveroo, che avanza di poco a +0,39%, portandosi a 333. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista a quota 339 e successiva a 348,2. Supporto a 329,9.