In Francia no a distanziamento sociale sui voli

editato in: da

(Teleborsa) – La Francia non intende applicare il distanziamento sociale sugli aeromobili. Lo ha dichiarato il segretario di Stato per i Trasporti, Jean-Baptiste Djebbari, specificando che le compagnie aeree non avranno l’obbligo di fare rispettare la regola della distanza di un metro, che continuerà a valere invece sui treni. Un primo punto a favore della Iata, che si è pronunciata per consentire alle compagnie aeree di mettere in vendita tutti i posti disponibili a bordo e quindi garantirsi tassi di occupazione in grado di assicurare la necessaria redditività.

La misurazione della temperatura dei passeggeri al momento di accedere in aerostazione e l’obbligo di indossare la mascherina, già in vigore sui voli operati da Air France, sono ritenuti strumenti idonei a proteggere la salute.