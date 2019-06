In forte rialzo la Borsa di New York

editato in: da

(Teleborsa) – La Borsa di New York continua la seduta in rialzo grazie alle aspettative di un taglio del costo del denaro da parte della Fed. Dopo l’abbattimento dei tassi di interesse da parte della banca centrale australiana- che attua questa mossa per la prima volta dal 2016 a causa del rallentamento dell’economia mondiale- potrebbe seguirne le orme anche l’omonima statunitense. A rendere noto il vaglio dell’opzione è il suo presidente Jerome Powell, il quale ritiene plausibile l’utilizzo di tale forma di manovra per contenere i crescenti rischi dovuti alle tensioni commerciali in aumento.

Grazie a questo market mover che trascina in alto le aspettative degli investitori la giornata per Wall Street vede forti guadagni. Il Dow Jones in rialzo dell’1,87%; sulla stessa linea, si muove con il vento in poppa lo S&P-500, che arriva a 2.794,73 punti. Depresso il Nasdaq 100 (-2,1%); in netto miglioramento lo S&P 100 (+1,96%).

Nell’S&P 500, buona la performance dei comparti informatica (+2,85%), finanziario (+2,26%) e beni di consumo secondari (+2,23%). Il settore utilities, con il suo -0,89%, si attesta come peggiore del mercato.

Tra i protagonisti del Dow Jones, Nike (+3,55%), Cisco Systems (+3,35%), IBM (+3,30%) e Apple (+3,12%).

Le peggiori performance, invece, si registrano su Dowdupont, che ottiene -2,12%.

Tra i best performers del Nasdaq 100, Wynn Resorts (+7,33%), Tesla Motors (+6,79%), Advanced Micro Devices (+6,09%) e Nvidia (+5,91%).

Le più forti vendite, invece, si manifestano su Mercadolibre, che prosegue le contrattazioni a -3,36%.

Sotto pressione Xcel Energy, che accusa un calo dell’1,42%.

Sottotono Regeneron Pharmaceuticals che mostra una limatura dello 0,75%.