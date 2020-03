In forte rialzo la Borsa di New York

editato in: da

(Teleborsa) – Prosegue in rialzo la borsa di Wall Street dopo che il report ADP ha mostrato una cresciuta più del previsto dell’occupazione negli Stati Uniti, nel mese di febbraio. Tale dato anticipa quello più completo del Dipartimento del lavoro, atteso venerdì, che ha messo in luce come i salari privati negli Stati Uniti siano aumentati oltre le aspettative.

Tra gli altri dati macro in agenda oggi: il PMI composito e l’ISM non manifatturiero.

Ieri la Federal Reserve ha tagliato i tassi di ben 50 punti base, in risposta all’emergenza Coronavirus. La banca centrale americana ha portato il costo del denaro all’1,25%. Le misure si sostegno erano già state anticipate dal presidente Powell la scorsa settimana e, dopo le pressioni di Trump, il Board ha deciso di non aspettare il prossimo meeting del 18 marzo.

A fare da assist al mercato contribuisce anche la rimonta di Biden nelle primarie democratiche nel giorno del “Super Tuesday”.

Occhi puntati anche sul Beige Book della Fed, che offrirà una prima istantanea dell’impatto del coronavirus sull’economia domestica.

Tra gli indici statunitensi, il Dow Jones in rialzo del 3,11%; sulla stessa linea, avanza con forza lo S&P-500, che continua gli scambi a 3.089,49 punti. Effervescente il Nasdaq 100 (+2,96%), come l’S&P 100 (2,9%).

Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i settori sanitario (+4,57%), utilities (+4,06%) e beni di consumo per l’ufficio (+3,41%).

Tra i protagonisti del Dow Jones, United Health (+9,35%), American Express (+5,91%), Pfizer (+5,17%) e 3M (+4,85%).

Al top tra i colossi tecnologici di Wall Street, si posizionano Vodafone (+6,93%), Mattel (+6,62%), Vertex Pharmaceuticals (+6,13%) e Micron Technology (+5,91%).

Le peggiori performance, invece, si registrano su Ross Stores, che ottiene -2,12%.

Preda dei venditori Bed Bath & Beyond, con un decremento dell’1,87%.

Si concentrano le vendite su Altera, che soffre un calo dell’1,81%.

Vendite su Dollar Tree, che registra un ribasso dell’1,72%.