In flessione Piazza Affari e le altre Borse europee

(Teleborsa) – Tutti negativi gli indici di Piazza Affari e degli altri principali listini europei. Gli investitori rimangono in attesa di sviluppi dal fronte commerciale, con un occhio rivolto anche alla riunione di politica monetaria della Federal Reserve, che inizia oggi per terminare domani con l’annuncio sui tassi in USA. Giovedì, invece, sarà la volta della Banca centrale europea.

Sul mercato valutario, sostanzialmente stabile l’Euro / Dollaro USA, che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,108. Lieve aumento per l’oro, che mostra un rialzo dello 0,21%. Sessione debole per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scambia con un calo dello 0,53%.

Consolida i livelli della vigilia lo spread, attestandosi a +159 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona all’1,29%.

Tra le principali Borse europee scivola Francoforte, con un netto svantaggio dell’1,23%. In rosso Londra, che evidenzia un deciso ribasso dell’1,03%. Giù anche Parigi, che scende dello 0,76%. Il listino milanese continua la seduta poco sotto la parità, con il FTSE MIB che lima lo 0,46%.

Risultato positivo a Piazza Affari per il settore chimico, con un +0,51% sul precedente.

In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nei comparti alimentare (-1,67%), tecnologia (-1,10%) e vendite al dettaglio (-1,05%).

Tra le migliori azioni italiane a grande capitalizzazione, svetta Atlantia che segna un importante progresso del 2,41%.

Composta Italgas, che cresce di un modesto +0,74%.

Performance modesta per Mediobanca, che mostra un moderato rialzo dello 0,69%.

Dal lato dei ribassi, Campari scende dell’1,71%.

Calo deciso per Buzzi Unicem, che segna un -1,39%.

Sotto pressione Ferragamo, con un forte ribasso dell’1,36%.

Tra i migliori titoli del FTSE MidCap, OVS (+1,78%), SOL (+1,27%), ASTM (+1,15%) e Sias (+1,12%).

I più forti ribassi, invece, si verificano su Danieli, che continua la seduta con -2,07%.

Soffre Brembo, che evidenzia una perdita dell’1,78%.

Preda dei venditori Datalogic, con un decremento dell’1,74%.

Si concentrano le vendite su MARR, che soffre un calo dell’1,70%.

(Foto: © Edoardo Nicolino | 123RF)