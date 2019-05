In crescita il mercato auto, ad aprile immatricolazioni a +1,47%

editato in: da

(Teleborsa) – Segnali positivi per il mercato dell’auto che ad aprile 2019 ha visto una crescita delle immatricolazioni per le auto nuove dell’1,47% rispetto al dato di aprile 2018.

Secondo i dati del ministero, sono state 174.412 le autovetture nuove registrate dalla Motorizzazione Civile, confermando il trend di crescita registrato a marzo 2019 con 194.071 autovetture nuove immatricolate e un +9,42% rispetto a marzo 2018.

Dati positivi anche per l’usato: ad aprile 2019 si sono registrati 359.751 trasferimenti di proprietà di auto usate, +0,48% rispetto ad aprile 2018.

Nel complesso, ad aprile 2019 il volume globale delle vendite (534.163 autovetture) ha interessato per il 32,65% auto nuove e per il 67,35% auto usate.

Segno meno invece per le vendite di Fiat Chrysler che ad aprile 2019 ha immatricolato in Italia 44.123 auto, -4,15% rispetto ad aprile 2018. In calo anche la quota di mercato, che passa al 25,3% dal 26,8% di un anno fa, ma che comunque conferma un trend di crescita dopo il 24,1% di gennaio e il 24,8% di febbraio e marzo 2019.

Nei primi quattro mesi Fca ha venduto 176.278 macchine, -13,75% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. La quota di mercato si è ridotta dal 27,4% al 24,7%.