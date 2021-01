In corso riunione Eurogruppo: all’ordine del giorno pandemia, Recovery Plan e cooperazione Usa

editato in: da

(Teleborsa) – Squilibri nella zona euro a seguito della crisi Covid-19, confronto sulla preparazione dei piani nazionali per la ripresa e la resilienza nel quadro delle priorità concordate nella raccomandazione per la zona euro e discussione allargata a tutti i Paesi membri dell’Unione europea in merito alle relazioni con gli Stati Uniti nel settore monetario e finanziario.

Sono i temi all’ordine del giorno della videoconferenza dell’Eurogruppo in corso con la partecipazione dei ministri finanziari dell’Eurozona. In particolare, l’incontro virtuale si concentrerà sugli squilibri macroeconomici nella zona euro sulla base di una nota tecnica elaborata dalla Commissione europea, dell’impatto della pandemia sull’acutizzarsi di tale sbilanciamento e delle strategie politiche necessarie per intervenire.

Come si legge nella nota di presentazione dell’incontro, successivamente “i ministri procederanno a uno scambio di opinioni sulla preparazione dei piani nazionali per la ripresa e la resilienza nel quadro delle priorità concordate nella raccomandazione per la zona euro”.

Infine, è prevista una videoconferenza con formato inclusivo con la partecipazione di tutti i 27 membri dell’UE – e l’invito a intervenire a Lawrence H. Summers, professore a Harvard ed ex segretario al Tesoro degli Stati Uniti – in cui si procederà a uno scambio di opinioni in merito al sistema monetario e finanziario mondiale, “in particolare le prospettive di cooperazione transatlantica”.