In corso il CdM sul Def, Conte: “Niente aumento dell’IVA&#...

(Teleborsa) – È iniziato con oltre un’ora di ritardo il Consiglio dei Ministri per il varo della Nota di Aggiornamento al Documento di Economia e Finanza (Def). La riunione del Cdm è stata preceduta da unvertice di Ministri convocato da Dario Franceschini in cui si è iniziato anche a delineare il quadro macroeconomico su cui imbastire la prossima manovra (deficit-Pil 2020 al 2,2%).

Nel corso della giornata sono trapelate le prime indiscrezioni sulle mosse dell’esecutivo giallo-rosso per incentivare i pagamenti elettronici in ottica anti-evasione, in particolare, un maxi-bonus ribattezzato “bonus Befana”, e il meccanismo del cashback.

A stemperare le preoccupazioni sono poi arrivate le parole del premier Giuseppe Conte che ha confermato la completa “sterilizzazione” dell’Iva. “I 23 miliardi ci sono”, ha dichiarato ai cronisti prima di entrare a Palazzo Chigi.