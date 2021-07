In caduta libera Virgin Galactic dopo annuncio vendita azioni per 500 milioni

editato in: da

(Teleborsa) – Peggiora la performance di Virgin Galactic Hldgs, con un ribasso dell’11,50%, portandosi a 43,54. La compagnia spaziale creata dal magnate Richard Branson è crollata in Borsa dopo aver annunciato l’intenzione di vendere fino a 500 milioni di dollari in azioni ordinarie. L’annuncio odierno segue il successo del test di volo, condotto ieri, con a bordo lo stesso Branson. Nel premarket, le azioni della società erano infatti in rialzo del 7% a 44,80 dollari prima dell’annuncio della vendite di azioni.

“Abbiamo stipulato un contratto con Credit Suisse, Morgan Stanley e Goldman Sachs relativo alla vendita di azioni, dal valore nominale di 0,0001 dollari ciascuna, con un prezzo di offerta aggregato fino a 500.000.000 di dollari”, si legge in una comunicazione alla Securities and Exchange Commission (SEC).

Attesa per il resto della seduta un’estensione della fase ribassista con area di supporto vista a 40,65 e successiva 37,76. Resistenza a 48,59.