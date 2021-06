editato in: da

(Teleborsa) – Peggiora la performance di Oracle, con un ribasso del 5,30%, portandosi a 77,31.

Il titolo soffre il fatto che la società ha offerto una guidance trimestralesui ricavi inferiori alle attese, in quanto prevede di aumentare le spese in conto capitale per supportare i carichi di lavoro del cloud computing.

Attesa per il resto della seduta un’estensione della fase ribassista con area di supporto vista a 75,96 e successiva 74,6. Resistenza a 78,61.