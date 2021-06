In caduta libera Boeing su slittamento certificazione modello 777X

editato in: da

(Teleborsa) – In forte ribasso Boeing, che mostra un -2,54%, portandosi a 242,1. Il titolo del colosso statunitense dell’aereonautica accusa il fatto che la Federal Aviation Administration (FAA) ha comunicato alla società che il modello 777X non è ancora pronto per la una certificazione cruciale e l’ha avvertita che “realisticamente” non certificherà l’aeromobile prima della metà del 2023.

Attesa per il resto della seduta un’estensione della fase ribassista con area di supporto vista a 241 e successiva 239,9. Resistenza a 244,1.