In Alitalia inizia l’era di Leogrande

(Teleborsa) – Svolta nella gestione commissariale di Alitalia. Dopo poco più di due anni e mezzo si conclude l’era della triade Discepolo-Laghi-Paleari, avvicendata dal commissario unico. Ruolo che il ministro Stefano Patuanelli ha annunciato di avere affidato all’avvocato Giuseppe Leogrande.

Patuanelli ha ringraziato i tre commissari “per il lavoro svolto in una situazione di criticità e per la sensibilità istituzionale dimostrata in questi mesi nella gestione di un dossier complesso, che purtroppo non ha portato ad una soluzione di mercato definitiva per la compagnia”. Insieme al nuovo commissario Leogrande – ha aggiunto il titolare del Mise – lo Stato dovrà agire per permettere il rilancio definitivo di Alitalia”.

Leogrande inizierà il suo incarico la prossima settimana, alla vigilia dell’agitazione sindacale che coinvolgerà il personale Alitalia venerdì 13 dicembre. Poi c’è la cassa integrazione, in scadenza il 31 dicembre 2019, e che vede coinvolti 1.075 dipendenti, il cui numero potrebbe salire a 1.180 con rinnovo fino al 23 marzo 2020. Tema che sarà oggetto di trattativa con i sindacati.