Imvest completa piano acquisizione e vendita immobili

(Teleborsa) – Imvest ha completato il piano di acquisizione e vendite relativo agli accordi con INVESTIRE Sgr e Intesa San Paolo Reoco. In data 16 dicembre 2020, la società ha sottoscritto (per la quota del 65%) con INVESTIRE – quale società di gestione del Fondo di investimento immobiliare denominato “Neptune 2” – un contratto definitivo di acquisto di 16 unità immobiliari a destinazione residenziale facenti parte di un complesso immobiliare sito in Milano (Quartiere Bicocca) per un importo complessivo di 877.500 euro; l’attività di commercializzazione avviata ha già ottenuto come risultato la sottoscrizione di 9 contratti preliminari/opzioni di acquisto per un controvalore complessivo pari a 600.000 euro circa.

In data 10 dicembre 2020, è stata completata l’operazione con la vendita di un portafoglio immobiliare a destinazione residenziale in Sardegna Porto Rotondo Villaggio Smeralda, ad eccezione di una unità divenuta di proprietà della società, relativo ad un contratto preliminare sottoscritto in data 17 febbraio 2017 con la società Intesa San Paolo Reoco per complessivi 9.600.000 euro.

Queste transazioni sono state finanziate con capitale proprio per un ammontare pari a 1 milione e in parte grazie all’emissione delle prime 4 tranche del prestito obbligazionario cum warrant, per ammontare pari a 1,2 milioni sottoscritto da European High Growth Opportunities Securitization Fund in data 10 luglio 2020.