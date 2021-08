Imprese, solo il 20,7% adotta politiche di Diversity Management

editato in: da

(Teleborsa) – E’ in crescita l’attenzione ai temi della diversità e dell’inclusione in Italia e qualche grande azienda muove passi concreti in questa direzione, come nel caso di Atlantia, che arriva a definire anche impegni concreti in questa direzione. E’ quanto sottolinea la Professoressa Simona Cuomo, Coordinatore Osservatorio Diversity & Inclusion & Smart Working, SDA Bocconi School of Management.

“A livello nazionale l’adozione di politiche e pratiche di Diversity Management da parte delle imprese italiane – afferma l’esperta – si muove in un quadro in evoluzione. La percentuale di imprese che adottano politiche di Diversity Management è ancora piuttosto bassa: in generale si stima che solo un quinto delle imprese (il 20,7%, pari a oltre 5.700 unità), abbia adottato almeno una misura obbligatoria per legge con l’obiettivo di gestire e valorizzare la diversità tra i lavoratori legate a genere, età, cittadinanza, nazionalità e /o etnia, convinzioni religiose o disabilità. L’applicazione di tali misure coinvolge il 34% delle imprese di grandi dimensioni (con almeno 500 dipendenti), a fronte del 19,8% delle imprese più piccole (50-499 dipendenti)”.

“Atlantia fa un passo avanti in questa direzione, arrivando a definire anche gli impegni concreti dell’azienda in tema di DE&I: la dichiarazione di intenti, l’adesione ai valori devono essere formalizzati per essere visibili e riconoscibili per tutta la comunità a cui si rivolgono”, sottolinea Cuomo, alla guida del team dell’Osservatorio, che ha fornito un supporto al Gruppo nella elaborazione delle nuove “Linee Guida in materia di Diversity, Equality and Inclusion” annunciate oggi.

“E’ il primo passo importante – afferma Cuomo – con cui un’organizzazione dichiara il proprio impegno. Atlantia mostra, al di là della dichiarazione e formalizzazione dei principi in una policy, l’impegno concreto che attraverso politiche e pratiche decide di prendere verso i suoi lavoratori. E solo successivamente chiede ai lavoratori di impegnarsi nella stessa direzione. E’ questo un punto di apprendimento, un esempio che altre imprese potranno seguire”.

L’adozione di misure di Diversity Management, in Italia, segue un processo piuttosto lento. Tra le pratiche più diffuse in questo ambito troviamo la formalizzazione di uno o più documenti interni: policy “scritte”, il codice etico, la carta dei valori, ma il rischio – secondo l’esperta della SDA Bocconi – è che a questa prassi segua un eccesso di burocratizzazione e che le carte non si traducano in azioni concrete. “Difficile dimostrare che laddove ci siano più donne si registri un miglioramento delle performance aziendali”, affermqa Cuomo, aggiungendo “personalmente credo che sia un tema che debba essere affrontato a prescindere, poiché riguarda l’evoluzione socio-demografica che impatta sulla composizione della forza lavoro”.