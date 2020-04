Imprese, Saipem e Fondazione LHS celebrano Giornata Mondiale salute e sicurezza sul lavoro

editato in: da

(Teleborsa) – Saipem e la sua Fondazione LHS (Leadership in Health & Safety), in occasione della odierna Giornata Mondiale per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro, manderà in onda in diretta streaming l’ultima puntata di FARE BENE – Safety Streaming di Idee e Storie per Pensare e Fare.

La trasmissione andrà in live streaming dalle ore 16:00 alle ore 21:00 sui canali social di Fondazione LHS (Pagina FB di Italia Loves Sicurezza e Canale Youtube di Fondazione LHS).

FARE BENE – Safety Streaming di Idee e Storie per Pensare e Fare è un programma, ideato e prodotto da Fondazione LHS e condotto Davide Scotti, segretario generale della Fondazione stessa. Lo scopo è diffondere idee, storie, riflessioni e dare strumenti orientati a realizzare la missione fondamentale di Fondazione LHS: accrescere nella società e nel mondo del lavoro la cultura della salute e sicurezza.

Quella di oggi sarà una vera e propria maratona di 5 ore per celebrare la Giornata Mondiale per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro che quest’anno avrà un unico grande focus in tutto il mondo: contrastare la pandemia di COVID-19 e garantire i massimi standard di sicurezza ai lavoratori.

In apertura, il saluto di benvenuto sarà dato da Stefano Porcari e Marco Satta, rispettivamente Presidente e Vicepresidente di Fondazione LHS, mentre la conduzione della puntata è affidata al suo Segretario Generale, Davide Scotti.

Nel corso della trasmissione interverranno leader d’azienda del calibro di Massimiliano Burelli, AD di Acciai Speciali Terni, Alessandro Sena, Responsabile della Comunicazione Interna di ACEA, Andrea Forzan, Direttore QHSE di Salini Impregilo e molti altri.

Saranno presenti anche esponenti della comunità Medico-Scientifica come Marco Alloisio, medico- chirurgo di Humanitas e Presidente di LILT (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori) e delle istituzioni, come Franco Bettoni, Presidente di INAIL e Roberto Capobianco, Presidente di Conflavoro PMI.

Non mancheranno rappresentanti del mondo della solidarietà come Luigi Maraghini Garrone, Presidente di Croce Rossa di Milano e Valeria Vitali, fondatrice di Rete del Dono.

Come nelle precedenti puntate, i momenti di confronto con i relatori si alterneranno a momenti artistici (performance musicali live e jam session, interpretazioni teatrali, letture ad alto impatto emozionale), contributi video prodotti da Fondazione LHS o selezionati tra i top trend condivisi in rete, interviste e video montage, realizzati con il contributo di Ambassador di Italia Loves Sicurezza.

A chiudere la puntata, Claudio Micalizio, caporedattore di Radio Monte Carlo, primo ospite della prima puntata di FARE BENE.

L’iniziativa si inserisce nell’ambito del roadshow annuale di Italia Loves Sicurezza – altro importante progetto di Fondazione LHS – un movimento che aggrega persone che desiderano contribuire a rivoluzionare il modo di fare e comunicare salute e sicurezza nel nostro paese, attraverso iniziative di sensibilizzazione dedicate a lavoratori, bambini e ragazzi e alla cittadinanza.

La prima stagione di FARE BENE, iniziata mercoledì 1 aprile con la prima puntata pilota, si è sviluppata su 5 appuntamenti a cadenza settimanale e si concluderà oggi in una data simbolo per Fondazione LHS e per il movimento Italia Loves Sicurezza.

Nelle precedenti puntate, ciascuna della durata di circa 120 minuti, sono intervenuti 16 ospiti, tra cui leader d’azienda, esperti del mondo dell’informazione e della comunicazione, rappresentanti del mondo accademico e della formazione. Alle dirette, che hanno registrato una partecipazione costante e una forte interazione, hanno partecipato più di 870 spettatori in diretta, e molti di più in differita, che hanno generato direttamente o indirettamente attraverso la condivisione sui social, più di 15.000 visualizzazioni su entrambe le piattaforme (Facebook e Youtube).