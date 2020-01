Imprese, minacce informatiche e clima nella “Top 10” dei rischi maggiormente percepiti

editato in: da

(Teleborsa) – Per la prima volta le minacce informatiche rappresentano il rischio aziendale maggiormente percepito a livello globale (39% delle risposte), facendo passare al secondo posto l’interruzione di attività (con il 37% delle risposte).

E’ quanto rileva l’Allianz Risk Barometer 2020, il 9° sondaggio annuale di Allianz Global Corporate & Specialty (AGCS) sui principali rischi aziendali, che quest’anno ha avuto una partecipazione record con più di 2.700 esperti provenienti da oltre 100 paesi.

La consapevolezza della minaccia informatica è cresciuta rapidamente negli ultimi anni, spinta dalle aziende che si affidano sempre più ai dati e ai sistemi IT e da una serie di importanti incidenti. Sette anni fa si era classificata solo al 15° posto con appena il 6% delle risposte.

Ancora a livello globale, crescono i rischi legati ai cambiamenti normativi (al terzo posto con il 27% delle risposte) e quelli legati ai cambiamenti climatici (al settimo posto con con il 17%). In particolare sono soprattutto la guerra commerciale USA-Cina, la Brexit e il riscaldamento globale le preoccupazioni crescenti per aziende e nazioni.

I dati emersi- sottolinea Joachim Müller, CEO di AGCS – evidenziano che “il rischio informatico ed il cambiamento climatico sono le due sfide più impegnative che le aziende dovranno affrontare nel nuovo decennio”.

La Top 10 dei rischi in Italia – Per quanto concerne In Italia, i rischi maggiormente percepiti dalle aziende sono ancora l’interruzione di attività, al primo posto con il 51% delle risposte, seguita dai rischi informatici (49%, in crescita rispetto al 38% del 2019). Al terzo posto il danno reputazionale o d’immagine (29%), che nell’ultimo anno ha scalato ben due posizioni superando le catastrofi naturali, quarte con il 20%.