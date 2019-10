Imprese, al via “Ali Expo” la prima fiera firmata da Azimut

editato in: da

(Teleborsa) – È stato annunciato dagli organizzatori come uno degli eventi più grandi mai fatti da una realtà privata in Italia. Si apre oggi nei padiglioni di Milano Rho-Fiera “Ali Expo – Azimut Libera Impresa/Dove l’economia reale crea il business”, la due giorni dedicata a finanza, innovazione, impresa familiare, made in Italy, pmi e tecnologia organizzata da Azimut Libera Impresa Sgr.

Oltre 250 speaker dall’Italia e da vari paesi del mondo, circa 60 conferenze divise in quattro percorsi che si allargano a tutte le declinazioni di quella che si può definire l'”arte di fare impresa”, e un’attesa di oltre 10mila partecipanti. Tra i relatori, solo per citare alcuni nomi, Paolo Martini, ad e dg Azimut Holding – presidente di Azimut libera impresa Sgr; il presidente Azimut Holding, Pietro Giuliani; Corrado Passera, Ceo Illimity; Piero Ferrari, vicepresidente Ferrari; il fondatore di Eataly Oscar Farinetti; Matteo Marzotto, presidente Dondup; l’economista Carlo Cottarelli; il presidente di Confindustria lombard, Marco Bonometti; e Andrea Dell’Orto, vicepresidente esecutivo dell’Orto Spa.

L’evento, tuttavia, si potrà vivere anche al di fuori dei convegni nei diversi spazi della Fiera: Casa Azimut, dove sarà possibile conoscere i doversi servizi di consulenza, assistenza continuativa e ottenere report specifici verticali; l’Area “One to One” dedicata agli incontri personali con clienti e prospect su 5 aree tematiche (wealth planning, corporale, asset management, welfare e M&A private equity); spazio workshop; Startup Village ideato per creare sinergie tra imprese tradizionali e imprese innovative; Area sponsor; Area servizi imprese pensata per presentare agli imprenditori i servizi gratuiti forniti real time, dalla creazione e animazione del logo in 3d, alla creazione di clip video aziendali.