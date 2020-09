Imponente campagna promozionale di Ryanair

editato in: da

(Teleborsa) – E’ in corso e si conclude alla mezzanotte di oggi la più imponente campagna commerciale lanciata da una compagnia aerea dopo il lockdown. Ryanair ha messo in vendita un milione di posti alla tariffa di 5 euro per viaggiare nei mesi di settembre e ottobre verso 240 destinazioni.

Mai, prima d’ora, il vettore irlandese aveva offerto tanta disponibilità a un prezzo così basso. Una scelta strategica per catturare il mercato in un periodo che, in condizioni normali, segna la ripresa dei viaggi per motivi di lavoro, studio e anche per turismo in bassa stagione. Ma che, in un contesto di pandemia ancora diffusa e limitazioni imposte dai Paesi maggiormente esposti ad alto numero di contagi di Covid-19, rischia di indurre i potenziali clienti a rinunciare a volare.

Ryanair, pure garantendo le rotte servite, ha ridotto frequenze e capacità nei mesi di settembre e ottobre, nella misura del 20%, proprio a causa del calo delle prenotazioni causato principalmente dalle restrizioni di viaggio legate al coronavirus. La riduzione dell’offerta riguarda i voli da e per alcuni Paesi come Spagna, Francia e Svezia.

(Foto: Kamal Haroui)