Impegno su clima: Gruppo FS tra aziende leader al mondo

(Teleborsa) – Un impegno concreto e sempre crescente sotto il segno della sostenibilità, destinata a diventare ancora più centrale nella delicata fase di rilancio del Paese.

Il Gruppo FS ha ottenuto la valutazione “A-“ da parte di Carbon Disclosure Project (CDP) per la gestione dei temi climatici entrando così nella fascia di risultato “Leadership” e risultando superiore alla media delle aziende di livello globale, europeo e di settore analizzate dall’organizzazione.

Lo riporta la testata giornalistica online del Gruppo, Fs News.it precisando che “CDP è un ente no-profit che si occupa di valutare le performance ambientali di alcuni dei più grandi gruppi industriali al mondo e che, attraverso il suo reporting – riconosciuto a livello mondiale come il Gold standard della trasparenza aziendale sui temi relativi all’ambiente – mira a indicare e premiare le aziende che si sono maggiormente impegnate nella lotta al cambiamento climatico attraverso politiche eco-sostenibili”.

Un impegno, quello volto a combattere i cambiamenti climatici e a sviluppare processi di economia circolare, tra l’altro, più volte ribadito anche dall’amministratore delegato del Gruppo, Gianfranco Battisti, integrandosi a pieno “nell’orizzonte del Green New Deal della Commissione europea, per contribuire al raggiungimento di cinque dei 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile adottati dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite.” Così il percorso intrapreso da FS non soltanto non si è arrestato neppure in questo difficile anno ma si è invece tradotto in altre iniziative per migliorare il grado di sostenibilità di tutte le società del Gruppo FS.

Il positivo rating ottenuto dal Gruppo FS – si legge ancora su Fs News.it – “è importante anche come risposta alla crescente richiesta di trasparenza da parte di clienti, investitori, istituzioni e altri portatori di interesse su prestazioni e programmazione dell’azienda in termini di emissioni climalteranti. La capacità di fornire le cosiddette informazioni non finanziarie è fondamentale, infatti, anche per l’accesso agli strumenti di finanza sostenibile di cui il Gruppo ha già beneficiato negli ultimi anni con le sue emissioni di Green Bond che sono state molto apprezzate dai mercati finanziari, riscuotendo una domanda sempre di gran lunga superiore all’offerta”.

SUL BINARIO GIUSTO – Score “A-“ accolto con soddisfazione dal Gruppo come stimolo a proseguire sulla strada della trasparenza e dell’eco sostenibilità e ad accrescere la consapevolezza aziendale verso temi fondamentali come il cambiamento climatico e lo sviluppo di tecnologie a basse emissioni di CO2. Del resto, “da tempo il Gruppo FS ha fatto della sostenibilità uno dei suoi cardini strategici nella progettazione, realizzazione e gestione sia delle infrastrutture sia dei servizi di trasporto”.