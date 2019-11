Impeachment di Trump: fissate prime testimonianze pubbliche

editato in: da

(Teleborsa) – Sono state rese note le date delle prime testimonianze pubbliche dell’indagine di impeachment contro Donald Trump.

A comparire davanti alla Commissione Intelligence della Camera il 13 novembre saranno William Taylor e George Kent, due dirigenti del Dipartimento di Stato che hanno giocato un ruolo chiave nell’Ucrainagate.

Il 15 novembre toccherà a Marie Yovanovitch, ambasciatrice USA in Ucraina rimossa da Trump sullo sfondo delle presunte pressioni su Kiev per far indagare l’ex presidente e tra i candidati democratici in corsa per la Casa Bianca Joe Biden e il figlio Hunter.