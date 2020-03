Immsi, utili e fatturato 2019 in crescita

editato in: da

(Teleborsa) – Immsi ha chiuso l’esercizio 2019 con ricavi consolidati che ammontano a 1.590,7 milioni di euro, in crescita dell’8,6% rispetto agli 1.464,5 milioni di euro registrati nel 2018.

L’Ebitda (risultato operativo ante ammortamenti) consolidato adjusted è pari a 228 milioni di euro (14,3% dei ricavi), in aumento del 6,9%. L’Ebitda consolidato ammonta a 222,6 milioni di euro, il miglior risultato rilevato nel periodo dal 2003, in crescita del 4,4% rispetto ai 213,3 milioni di euro del 2018.

L’Ebit (risultato operativo) consolidato adjusted si attesta a 108 milioni di euro (6,8% dei ricavi), in crescita del 7,4%. L’Ebit consolidato risulta pari a 95,3 milioni di euro (100,6 milioni di euro al 31 dicembre 2018). L’Ebit margin si attesta al 6% (6,9% al 31 dicembre 2018).

Il risultato ante imposte adjusted risulta pari a 67,5 milioni di euro, in crescita del 15,2%. Il risultato ante imposte registra un saldo positivo per 53,4 milioni di euro (58,6 milioni di euro al 31 dicembre 2018). Il risultato netto inclusa la quota di terze parti adjusted si attesta a 32,9 milioni di euro, in crescita del 29,5%.

Il CdA proporrà all’Assemblea di non distribuire dividendi per l’esercizio 2019 (analoga proposta era stata deliberata per l’esercizio 2018).